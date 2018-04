- Geldquelle Cannabis - internationale Konferenz in Berlin

Die Droge Cannabis ist längst herausgetreten aus der Schmuddelecke. Eine ganze Industrie für den legalen Einsatz u.a. für medizinische Zwecke ist entstanden. Der Bedarf an Informationen und Erfahrungsaustausch in der Szene ist riesig. Eine dreitägige Konferenz in Berlin will Teilnehmer vernetzen und Ziele formulieren. Georg Wurth, Geschäftsführer des Deutschen Hanf-Verbandes, sagt im Inforadio, das der neue Markt Milliardenumsätze verspricht.



So hätten viele Patienten Probleme, überhaupt einen Arzt zu finden, der ihnen Cannabis verschreibt. Das habe verschiedene Gründe, so Wurth. "Die Ärzte haben da zum Teil einfach noch alte Vorstellungen im Kopf und denken, da kommt jetzt ein Drogenabhängiger zu ihnen, der von ihnen seine Drogen haben will. Die sagen denen dann: Nimm lieber weiter Opiate gegen Deine Schmerzen oder Ritalin gegen dein ADHS – und: Cannabis ist eine böse Droge."

Ein weiteres Problem seien die hohen Preise in den Apotheken. "Das Gramm Cannabis aus der Apotheke kostet in Deutschland so viel wie in kaum einem anderen Land – ungefähr dreimal so viel wie die gleiche Ware in den Niederlanden."

Doch trotz all dieser Schwierigkeiten wirbt die Konferenz damit, dass Deutschland zum zweitgrößten Cannabismarkt weltweit werden könnte. Wurth begründet das damit, dass es bisher noch gar nicht so viele Länder gibt, in denen Cannabis inklusive der Blüten als Medizin verkauft werden darf. Außerdem sei Deutschland vergleichsweise bevölkerungsreich.

Bei der Konferenz treffen sich unter anderem Unternehmen, die Cannabis in anderen Ländern legal anbauen, Importeure und Firmen, die sich auch im Markt positionieren wollen - etwa mit Apps oder Beratungsangeboten für Ärzte. Wurth beschreibt das Ziel der Konferenz so. "Alle wissen: Da kommt ein großer Markt – und alle wollen jetzt mal so ein Gefühl dafür kriegen, wie er kommt und welche Möglichkeiten es da so gibt. Es ist auf jeden Fall ein Markt, der Milliardenumsätze verspricht und auch jetzt schon viele Millionen liefert."