Mi 11.04.2018 | 07:05 | Interviews

- Wer war Rudi Dutschke?

Kaum eine Person hat die Studentenbewegung von 1968 in Deutschland so beeinflusst wie Rudi Dutschke. Der charismatische Wortführer wurde genau heute vor 50 Jahren bei einem Attentat schwer verletzt, dessen Spätfolgen er elf Jahre später erlag. In der DDR aufgewachsen, war Dutschke ursprünglich tief religiös geprägt und wollte Sportreporter werden. Wodurch wurde er zum Revoluzzer? Fragen an den Autor Ulrich Chaussy, Verfasser einer überarbeiteten Biografie über Dutschke.

Obwohl er selbst aus bürgerlichen Verhältnissen stammte, war sein Feind immer das "Establishment". Studentenführer Rudi Dutschke, 1940 in Brandenburg als Sohn eines Postbeamten geboren, wollte zunächst Sportjournalist werden. Da ihm als Kriegsdienstverweigerer der Zugang zur Universität verwehrt wurde, ging er 1961 nach West-Berlin, wo er Soziologie studierte. Wenige Jahre nach Beginn seines Studiums stieg Dutschke zum führenden Kopf des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes auf. Der charismatische Redner prägte zu Zeiten der Großen Koalition die so genannte außerparlamentarische Opposition (APO) und avancierte zum Idol der Studentenbewegung. Dutschke sprach damals von "Provokationen, ohne die wir nicht wahrgenommen werden". Im April 1968, dem Höhepunkt der Studentenunruhen, wurde der Revolutionär in Berlin auf offener Straße von einem 23-jährigen Arbeiter niederschossen und lebensgefährlich verletzt. Nach langem Klinikaufenthalt in London nahm Dutschke einen Lehrauftrag an der dänischen Universität Aarhus an und engagierte sich stark in der Umweltbewegung. Heiligabend 1979 starb er unerwartet an den Spätfolgen des Attentats. Er hinterließ eine Frau und drei Kinder.

