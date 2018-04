© WDR/zeroonefilm/Michael Kotschie Bild: © WDR/zeroonefilm/Michael Kotschie

Mi 11.04.2018

- Wenn sich der Sohn dem IS anschließt

Am Mittwochabend läuft in der ARD der Fernsehfilm "Macht Euch keine Sorgen", der sich mit dem Schicksal junger IS-Kämpfer beschäftigt. Er erzählt die Geschichte einer deutschen Familie, deren Leben plötzlich aus den Fugen gerät, als sie erfahren, dass sich ihr jüngster Sohn in Syrien dem IS angeschlossen haben soll. Vater und Bruder begeben sich auf die Reise, um den Jungen zurückzuholen. Jana Simon ist eine der beiden Drehbuchautorinnen und erklärte im Inforadio, worum es ihr in dem Film geht.



"Uns hat besonders interessiert, was mit den Familien und in den Familien passiert, wenn ein Kind in den Krieg zieht", sagt Simon. Deswegen sei die Entscheidung gefallen, ein Vater-Sohn-Drama zu drehen. Die Autorin beschäftigt sich seit vier Jahren mit dem Thema, was junge Menschen am IS reizt - auch journalistisch hat sie dazu gearbeitet. Sie veröffentlichte mehrere Artikel in der Wochenzeitung "Die Zeit". Darin ging es unter anderem um Mädchen, die sich dem IS angeschlossen haben, und um die Rückkehrer. Ihr Wissen zu diesem Thema spiegelt sich in dem Spielfilm wider. "Das ist alles an realen Fällen orientiert und natürlich fiktional verdichtet, wie das ja in einem Film nicht anders geht", sagt Simon. Sie glaubt, dass ein solches Schicksal im Prinzip jeder Familie passieren kann, "weil junge Menschen mit sehr verschiedenen sozialen Hintergründen zum IS gegangen sind."

Kinder schweigen, Eltern machen sich Vorwürfe

Der junge Mann, um den es im Film geht, ist 19 Jahre alt. Die Eltern machen sich Vorwürfe, dass sie nicht mitbekommen haben, wie es um ihren Sohn steht. Doch die Drehbuchautorin sagt, dass Eltern ab einem gewissen Zeitpunkt wohl gar nicht mehr alles wissen können. "Ab einem bestimmten Alter will man sich ja auch abnabeln. Da will man auch nicht mehr alles mit den Eltern teilen." Und diese Frage - "inwieweit es überhaupt möglich ist, noch alles zu wissen über sein Kind in diesem Alter, wenn das Kind es nicht mitteilen will" - stelle sich im Film immer wieder, so Simon. "Und ich glaube, die gilt universell."