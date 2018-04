- Polizei-Gewerkschaft: "Es gilt, Vertrauen wieder einzufangen"

Zum ersten Mal steht eine Frau an der Spitze der Berliner Polizei: Barbara Slowik, bisher Referatsleiterin im Bundesinnenministerium und Expertin für Digitales und Terrorismus-Bekämpfung. Am Dienstagvormittag wurde Slowik vom Berliner Senat zur neuen Polizeichefin ernannt. Für viele war ihre Ernennung eine Überraschung - auch für Benjamin Jendro von der Berliner Gerwerkschaft der Polizei.

Die neue Frau an der Spitze der Hauptstadt-Polizei ist Berlinerin, promovierte Juristin sowie Personal- und Digitalisierungsexpertin. Barbara Slowik wurde am 14. März 1966 in Zehlendorf geboren, studierte Jura in Baden-Württemberg und begann ihre Karriere wieder zurück in Berlin in der Senatsinnenverwaltung.

2002 wechselte Slowik in das Bundesinnenministerium und war dort über Jahre für Personalangelegenheiten nachgeordneter Behörden wie Bundeskriminalamt, Bundesamt für Verfassungsschutz und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuständig.

2010 später wurde Slowik Referatsleiterin, verantwortlich für den Bereich Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten der Terrorismusbekämpfung. Hier baute sie eine sogenannte Sicherheitspartnerschaft mit Muslimen mit auf. An der Einrichtung einer bundesweiten Hotline, bei der Bürger anrufen können, wenn sie Anzeichen von Radikalisierungen bei anderen bemerken, war Slowik ebenso beteiligt wie an der Einrichtung des Gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrums der Länder.

Nun kommt die Ministerialrätin zurück in den Berliner Landesdienst. Seit Dienstag ist die 52-Jährige Chefin von rund 25 000 Mitarbeitern in einer der größten deutschen Polizeibehörden. Und stolz darauf, wie sie betonte.

Wichtig ist ihr noch ein Thema: Frauen in Führungspositionen, gerade im Bereich der Sicherheit. "Mir bedeutet das etwas, mir bedeutet das sehr viel, die erste Frau in dieser Position zu sein. Ich halte das für ein absolut gutes und richtiges Signal für diese Stadt, aber auch für die innere Sicherheit in Deutschland", sagte Slowik am Dienstag, begleitet von zustimmenden Kopfnicken des Innensenators. Dieser Bereich sei in Deutschland aus historischen Gründen sehr männlich geprägt. Wie überall wäre auch hier "ein gesunder Mix" positiv.

Die Erwartungen sind hoch. Slowik soll die Berliner Polizei fit machen für die Zukunft, sagt Innensenator Andreas Geisel (SPD). Nach den Negativschlagzeilen der vergangenen Monate bei der Polizei soll es mit Slowik nun einen Neuanfang geben. Dabei dürfte es auch auf eine gute Kommunikation nach innen und außen ankommen.