- Barbara Slowik wird neue Polizeipräsidentin

Die IT-und Terrorismus-Expertin Barbara Slowik wird neue Berliner Polizeipräsidentin. Das teilte Berlins Innensenator Geisel am Dienstag mit. Slowik war bisher Referatsleiterin im Bundesinnenministerium.

Slowik steht künftig an der Spitze der großen Behörde mit 17.000 Polizistinnen und Polizisten, rund 2500 angestellten Objektschützern, 2800 Verwaltungsbeamten und -angestellten sowie 2800 Auszubildenden.

Geisel hatte den bisherigen Polizeipräsidenten Klaus Kandt am 26. Februar überraschend entlassen.



Kandt war Ende 2012 unter dem CDU-Innensenator Frank Henkel ins Amt gekommen. Er stand nach einer Serie von Ermittlungspannen und Missständen seit Längerem in der Kritik. Für Schlagzeilen sorgte etwa die Polizeiakademie, wo sich Ausbilder über Disziplinlosigkeit von Polizeianwärtern bis hin zu kriminellen Bewerbern beschwert hatten.



Seit dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche im Dezember 2016 mit zwölf Todesopfern waren zudem immer wieder Ermittlungspannen ans Licht gekommen.