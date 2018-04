- Klingbeil: "Nahles wird SPD sichtbar machen"

Die neue Bundesregierung kommt drei Wochen nach ihrem Start heute zur ersten Kabinettsklausur zusammen. Bei dem Treffen im Schloss Meseberg gilt es, etliche Streitfragen in der Großen Koalition zu lösen - beispielsweise in der Flüchtlingspolitik. SPD-Generalsekretär Klingbeil geht davon aus, dass sich seine Partei innerhalb der Großen Koalition behaupten wird. Dafür werde nicht zuletzt die designierte Parteichefin Nahles sorgen, sagte Klingbeil im Inforadio.

Digitale Mitgliederbefragungen, Klopfen an die Türen der Bürger, Austausch mit Vordenkern der Gesellschaft - mit einem umfassenden Erneuerungsprozess will die SPD Wähler zurückgewinnen. "Die programmatische, organisatorische und kulturelle Erneuerung

müssen dabei Hand in Hand gehen", heißt es in dem Arbeitspapier der SPD-Spitze, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und am Montag vom Vorstand abgesegnet wurde.

Die Pläne sollen beim Parteitag am 22. April in Wiesbaden auf den Weg gebracht werden - dort will auch SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles Nachfolgerin des zurückgetretenen SPD-Chefs Martin Schulz werden.