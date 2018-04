- Vor der Kabinettsklausur in Meseberg

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) weiß, was er will. Und damit werden es die einzelnen Ressortchefs mit Sonderwünschen für ihre Etats schwer haben.

Der Finanzminister will bis Ende April den Entwurf für den neuen Bundeshaushalt vorlegen - ohne neue Schulden, die "Schwarze Null" soll stehen. Und Scholz will sogar schaffen, was Vorgänger Wolfgang Schäuble (CDU) noch nicht gelungen war: Der Anteil der Staatsschulden am Bruttoinlandsprodukt (BIP) soll erstmals wieder unter die in den EU-Verträgen vorgeschriebene Marke von 60 Prozent sinken. 2017 verringerten sich die Schulden schon stark, die berühmte Schuldenuhr des Steuerzahlerbundes läuft nun rückwärts.