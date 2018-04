Di 10.04.2018 | 07:05 | Interviews

- Kollatz-Ahnen: "Eine Straße - zwei Steuersätze, das geht nicht"

Ist die Grundsteuer in der Form, wie sie heute in Deutschland erhoben wird, noch zeitgemäß und verfassungskonform? Über diese Fragen entscheidet am Dienstag das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Berechnet wird die Grundsteuer nämlich auf Grundlage von Daten, die Jahrzehnte alt sind. Berlins Finanzsenator Kollatz-Ahnen erwartet, dass die Grundsteuer in ihrer jetzigen Form aufheben wird. Die heutige Regelung sei vor allem in Berlin nicht zu halten, sagte der SPD-Politiker im Inforadio.



Audio imago/Christian Ohde Auf den Punkt - Die Grundsteuer Ist die Grundsteuer noch zeitgemäß in ihrer bestehenden Form? Und: Ist die Berechnung der Abgabe noch mit dem Grundgesetz vereinbar? Was ist das für eine Steuer - und wer muss sie zahlen? Eva Beisiegel aus der Inforadio-Redaktion bringt es auf den Punkt.

Kollatz-Ahnen verwies darauf, dass es bisher für Ost und West unterschiedliche Bemessungsgrundlagen gebe, die darüber hinaus viele Jahrzehnte alt sind. Die Auswirkungen könne man gerade in Berlin besonders gut beobachten, so Kollatz-Ahnen. Hier komme es vor, dass "auf der anderen Straßenseite ein anderer Grundsteuerwert gilt. Das ist auf Dauer nicht verfassungskonform." In der letzten Wahlperiode habe die Große Koalition entschieden, dass für die Grundsteuer ein neues Steuersystem her müsse. "Das hat dann einer der Koalitionspartner - die CSU - blockiert." Das Verfassungsgericht werde heute wahrscheinlich "ziemlich ultimativ" verlangen, das zu ändern.