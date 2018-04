- Verdächtige wieder freigelassen

Sechs mutmaßliche Islamisten, die parallel zum Berliner Halbmarathon festgenommen worden waren, sind wieder frei. Die Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren wurden am Montag aus dem Polizeigewahrsam entlassen, gegen sie ergingen keine Haftbefehle, wie ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft mitteilte. Doch einer von ihnen ist Walid S., der enge Kontakte zum Berliner Attentäter Anis Amri hatte. RBB-Reporter Sascha Adamek berichtet im Inforadio-Interview, wie die Sicherheitsbehörden Amris Gefährdungspotenzial einschätzen.



Die Sicherheitsbehörden halten Walid S. für einen Gefährder. Er lernte den Attentäter Anis Amri bereits 2015 kennen. Am Tag des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche saßen die beiden jungen Männer stundenlang zusammen, bis kurz vor der Tat. "In den Vernehmungsprotokollen bestreitet Walid S. allerdings sehr energisch, dass er von den Anschlagsplänen gewusst habe." Dennoch bleibt festzuhalten: Walid S. und Anis Amri haben sich etwa dreimal pro Woche getroffen und beide gehörten zum engsten Kreis der salafistischen Gefährder.