imago/Xinhua/Attila Volgyi Bild: imago/Xinhua/Attila Volgyi

Mo 09.04.2018 | 15:05 | Interviews

- Warum die Ungarn Orban wählen

Der klare Wahlsieg des rechtsnationalen Regierungschefs Viktor Orban in Ungarn ist in Europa auf geteilte Meinungen gestoßen. Die obligatorischen Glückwünsche unter anderem aus Brüssel und Berlin wurden am Montag von Ermahnungen und dem Verweis auf Meinungsverschiedenheiten mit Budapest abgeschwächt. Bei Rechtspopulisten und Rechtskonservativen löste Orbans Erfolg dagegen Begeisterung aus. Zsolt Lengyel ist Direktor des Ungarischen Instituts der Universität Regensburg und erklärte, was seine Landsleute an Orban schätzen.

Beherrschendes Thema sei natürlich Orbans harter Kurs gegenüber der EU-Flüchtlingspolitik gewesen, sagte Lengyel: "Offenbar haben die Leute die einfache, aber inhaltlich sehr gesättigte Botschaft des Wahlkampfes geschätzt." Auch wirtschaftlich und sozial habe sich Ungarn in den vergangenen acht Jahren deutlich verbessert. Die Arbeitslosenquote sank binnen vier bis fünf Jahren von 12 Prozent im Jahr 2013 auf derzeit nur 4 Prozent.

Orbans Flüchtlingspolitik eint das Land

Selbst die extrem hohe Mehrwertsteuer von 27 Prozent habe die Wählerinnen und Wähler nicht abgeschreckt - "ein ungarisches Phänomen, das man vom Ausland aus nur schwer abschätzen kann". Wichtiger sei im Wahlkampf die nationale Befindlichkeit der Bevölkerung gewesen. "Die Flüchtlings- und Migrantenfrage war für Ungarn seit 2015 immer ein Thema, in dem sich beide Aspekte vereinigen: die Frage der sozialen Verträglichkeit und die Frage der nationalen Unabhängigkeit.

Reaktionen aus Deutschland und Europa