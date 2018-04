dpa Bild: dpa

Mo 09.04.2018 | 12:05 | Interviews

- Sewing neuer Chef der Deutschen Bank

Gemunkelt wurde ja schon länger - jetzt ist es amtlich: Die Deutsche Bank hat einen neuen Chef. Christian Sewing hat am Sonntag die Amtsgeschäfte von seinem Vorgänger John Cryan übernommen. Sewing war zuletzt sein Stellvertreter. Wer ist der Neue - was kann er, was muß er können um die Deutsche Bank wieder auf Kurs zu bringen? Heiner Martin sprach mit Sascha Steffen, Professor an der Frankfurt School of Finance, darüber, wofür der neue Kopf an der Spitze der Bank steht.



Sewing stehe auf jeden Fall "nicht für eine Kontinuität des Investmentbankings", sagte Steffen. Sewing sei nicht der typische Investmentbanker - er sei seit 30 Jahren in der Bank und habe dort verschiedene Kernpositionen "insbesondere im Privat- und Firmenkundengeschäft" gehabt. Sein Wechsel an die Konzernspitze könne "zumindest interpretiert werden als ein Signal, dass diese Art von Geschäft die Zukunftsstrategie der Bank sein könnte".

Sewing: "Werde harte Entscheidungen treffen"

Sewing kündigte laut einem Bericht des "Handelsblatts" am Montag an, künftig "harte Entscheidungen" treffen und umsetzen zu wollen. Zudem wolle er der Bank ihre "Jägermentalität" zurückgeben, schrieb der neue Chef des Finanzinstituts der Zeitung zufolge in einem Brief an die Mitarbeiter.



Cryan wird die Bank nun zum Monatsende verlassen. In dern vergangenen Jahren hatte er in der Deutschen Bank weitreichende Umstrukturierungen eingeleitet. Jüngster Schritt war der Börsengang der hauseigenen Vermögensverwaltung DWS. Außerdem hatte er zahlreiche internationale Rechtsstreitigkeiten geerbt, die zu Milliarden an Strafen und Kompensationszahlungen führten.



Der Aufsichtsrat hatte den Wechsel an der Spitze am Sonntagabend damit begründet, dass es "eine neue Umsetzungskraft in der Führung unserer Bank braucht".