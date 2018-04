- Nach dem Erdrutschsieg in Ungarn

Ungarns Regierungschef Victor Orban nennt es einen historischen Sieg - und damit übertreibt er nicht. Denn noch nie in der ungarischen Geschichte und noch nie seit Ende der kommunistischen Diktaturen in ganz Mittel- und Südosteuropa hat eine Partei bei Wahlen dreimal hintereinander derart haushoch gewonnen. Und das bei einer Wahlbeteiligung von 70 Prozent. Wie erklärt sich ein solches Wahlergebnis? Heiner Martin sprach darüber mit unserem langjährigen Ungarn-Korrespondenten Stephan Ozsváth.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Orban am Montag schriftlich zu dessen Sieg bei der Parlamentswahl gratuliert. Dabei habe Merkel an die enge Verbindung der beiden Länder erinnert, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag. Es sei aber auch ganz offensichtlich, dass es in der Zusammenarbeit "Kontroversen" gebe.



Bei der Parlamentswahl in Ungarn war Orbans rechtsnationale Fidesz-Partei am Sonntag klar stärkste Kraft geworden. Das sichert dem 54-Jährigen eine dritte Amtszeit, womöglich sogar mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit. Die Fidesz-Partei des Rechtspopulisten kommt nach Auszählung fast aller Stimmen laut Wahlkommission auf 133 der insgesamt 199 Sitze im Parlament.

Orban fährt einen massiv europaskeptischen Kurs, etwa in der Flüchtlingspolitik. In der EU wird zudem Kritik an der Lage des Rechtsstaats in Ungarn geübt.