- "Vielleicht braucht man ein paar Sekunden länger"

Dass etwas gegen die zu hohen Stickoxid-Werte auch in Berlin getan werden muss, ist klar. Die Frage ist nur: Was? Der Senat versucht es mit einem Modellversuch: Ab Montag darf auf der Leipziger Straße nur noch Tempo 30 gefahren werden. Für den Verkehrsexperten Tilmann Bracher eine gute Wahl, auf der Straße kämen alle Probleme von Stadtstraßen zusammen. Eine Staugefahr durch Tempo 30 sieht es nicht.

Am Montagmorgen beginnt ein Modellversuch des Berliner Senats mit Tempo 30 auf der vielbefahrenen Leipziger Straße. In den nächsten Monaten sollen weitere solcher Zonen in Schöneberg, Charlottenburg und Tempelhof folgen. Ziel ist es, die Luftqualität in der Stadt deutlich zu verbessern. Denn wie in vielen anderen deutschen Großstädten ist auch in Berlin die Belastung durch Stickoxid an vielen Stellen zu hoch.

Umweltsenatorin Günther geht davon aus, dass die Belastung mit Hilfe von Tempo 30 um bis zu zehn Prozent reduziert werden kann. Die Tempo 30-Zonen werden auch eingerichtet, um Fahrverbote zu vermeiden. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte kürzlich erlaubt, dass Städte in Eigenregie Fahrverbote verhängen dürfen. Berlin hat einen Zehn-Punkte-Plan entwickelt, um die Stickoxid-Werte zu senken.

Tempo 30 auf etwas mehr als sieben von insgesamt 5400 Kilometern Straßennetz in Berlin. Was kannn das bringen? Das fragen wir den Verkehrsexperten Tilmann Bracher vom Deutschen Institut für Urbanistik.