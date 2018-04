dpa Bild: dpa

- "Tempo 30 ist keine Generallösung"

Tempo 30 an der viel befahrenen Leipziger Straße in Berlin Mitte - mit diesem Modellversuch, der am Montag startet, soll ein erster Schritt zu weniger Schadstoffbelastung in Berlin getan werden. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Dr. Gerd Landsberg, hält die Maßnahme grundsätzlich für sinnvoll - bei der Ampelschaltung sieht er allerdings Nachholbedarf.



Am Montagmorgen beginnt ein Modellversuch des Berliner Senats mit Tempo 30 auf der vielbefahrenen Leipziger Straße. In den nächsten Monaten sollen weitere solcher Zonen in Schöneberg, Charlottenburg und Tempelhof folgen. Ziel ist es, die Luftqualität in der Stadt deutlich zu verbessern. Denn wie in vielen anderen deutschen Großstädten ist auch in Berlin die Belastung durch Stickoxid an vielen Stellen zu hoch.

Günther geht von bis zu zehn Prozent weniger Belastung aus