imago/Sven Simon Bild: imago/Sven Simon

Sa 07.04.2018 | 08:04 | Interviews

- Der Facebook-Datenskandal und seine Folgen

Die Facebook-Daten von bis zu 2,7 Millionen EU-Bürgern sind unerlaubt bei der umstrittenen Beratungsfirma Cambridge Analytica gelandet. Diese Zahl habe Facebook in einem Brief an die EU-Kommission genannt, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde. Für die kommende Woche seien weitere Gespräche mit der Führungsspitze von Facebook geplant. Ziel sei es, den Datenschutz zu verbessern. Hat die Politik das Unternehmen zu lange walten lassen? Das fragen wir den ARD-Digitalexperten Dennis Horn.