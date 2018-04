- Puigdemont: Gysi für Vermittlung durch die Bundesregierung

Carles Puigdemont ist wieder frei. Der ehemalige katalanische Regierungschef wurde auf Anordnung des Oberlandesgerichtes Schleswig-Holstein aus der JVA Neumünster entlassen. Gregor Gysi (Die LINKE) freut sich darüber, wünscht sich aber eigentlich, dass bereits die Bundesregierung eine Auslieferung hätte unterbinden müssen.



Der frühere katalanische Regierungschef Puigdemont ist wieder auf freiem Fuß. Am Nachmittag hat er das Gefängnis in Neumünster unter Auflagen verlassen, wo er knapp zwei Wochen in Gewahrsam war. Unter anderem musste er zusichern, Deutschland nicht zu verlassen.

Vor der Presse sagte Puigdemont, er werde weiter für die Unabhängigkeit Kataloniens kämpfen. Dieser Kampf sei auch ein Kampf für die Demokratie. Die spanische Justiz will dem Separatistenführer dagegen wegen Rebellion den Prozess machen und fordert, Puigdemont auszuliefern.

Der Linken-Bundestagsabgeordnete und Anwalt Gregor Gysi begrüßte Puigdemonts vorläufige Freilassung: "Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein rebellischer Geist der Richter am Oberlandesgericht, sich nicht hineindrängen zu lassen in einen innerspanischen Konflikt. Ich verstehe es nicht: Wir müssen natürlich wieder zugreifen und uns den Konflikt ins Land holen. Ich hätte ihn einfach weiterfliegen lassen, das kann auch eine Regierung so machen. Aber den Mumm hatte sie nicht."

Gysi ruft die Bundesregierung auf, in dem Konflikt über die Unabhängigkeit Kataloniens zu vermitteln: "Jetzt erwartete ich mal, dass unser Außenminister vielleicht nach Spanien fährt und versucht, bestimmte Dinge ihnen auch auszureden und nicht, dass unsere Regierung dasitzt und sagt, wir müssen jetzt deren Haftbefehle vollstrecken, für Dinge, die in Deutschland gar nicht strafbar sind."