Bild: PA Wire/dpa

Fr 06.04.2018 | 07:25 | Interviews

- Fall Skripal: Gibt es Bewegung?

Der Fall Skripal hat sich längst zu einem handfesten Ost-West-Konflikt entwickelt. Großbritannien und seine Verbündeten, darunter auch Deutschland, bleiben dabei: Der Nervengiftanschlag auf den Ex-Agenten Sergej Skripal und seine Tochter wurde von Moskau aus gesteuert, was die dortige Regierung nach wie vor strikt zurückweist. Jetzt hat sich auch der UN-Sicherheitsrat mit der brisanten Situation beschäftigt. Aus London berichtet Stephanie Pieper.



Yulia Skripal Bild: Facebook/Yulia Skripal/AP

Unterdessen hat die bei der Giftattacke im südenglischen Salisbury verletzte Tochter des Ex-Agentenl erstmals selbst geäußert und von einer "verwirrenden" Situation gesprochen. Außerdem kündigte die Cousine von Julia Skripal an, die 33-Jährige nach Russland holen zu wollen. Der russische Botschafter in London betonte unterdessen, dass sein Land eine Giftanalyse durch die internationale Organisation OPCW akzeptieren werde.



In New York sollte der Anschlag am Donnerstag erneut Thema im UN-Sicherheitsrat werden, nachdem Russland eine Sondersitzung beantragte. Die Regierung in Moskau wehrt sich gegen den Vorwurf des Westens, hinter dem Angriff auf Skripal und dessen Tochter zu stecken.

Vater Skripal "ruht sich aus"

Das russische Fernsehen und die Agentur Interfax berichteten von einem Telefonat, das Viktoria Skripal mit ihrer verletzten Cousine führte. "Es ist alles gut, alles ist heilbar, es geht allen besser, alle sind am Leben", wurde Julia Skripal zitiert. Über ihren Vater sagte sie demnach, er ruhe sich aus. Keiner leide unter Problemen, die nicht heilbar seien. "Ich werde mich bald selbst entlassen." In einer in Großbritannien veröffentlichten Erklärung bat sie um den Schutz ihrer Privatsphäre. Zuvor hatte ihre Cousine Viktoria erklärt, Julia Skripal nach Russland zurückbringen zu wollen. Dafür wolle sie nach England reisen.



Seit der Eskalation des russisch-britischen Konfliktes nach dem Anschlag weist Russland zunehmend der Regierung in London die Verantwortung für den Tod mehrerer Russen in dem Land zu. So sprach der russische Botschafter Alexander Jakowenko von "sehr verdächtigen Todesumständen" mehrerer Russen in Großbritannien. Die britische Regierung sieht dagegen Russland hinter mehreren Mordanschlägen.

Matthias Platzeck

Platzeck: Lage explosiver als zu Zeiten des Kalten Kriegs