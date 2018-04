- Müll bleibt liegen, Recyclinghöfe geschlossen

Zwei Verhandlungsrunden zwischen dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) und der Gewerkschaft ver.di sind bereits gescheitert. Deswegen ruft die Gewerkschaft die Beschäftigten der Berliner Stadtreinigungsbetriebe sowie der Berliner Wasserbetriebe für Freitag zu einem ganztägigen Streik auf. Mit welchen Einschränkungen gerechnet werden muss, besprechen wir mit Andreas Splanemann vom ver.di-Landesbezirk Berlin-Brandenburg.



Die Gewerkschaft Ver.di hat die Beschäftigten der Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) am Freitag und Samstag zum Warnstreik aufgerufen. Freitag legen auch Mitarbeiter der Berliner Wasserbetriebe (BWB) die Arbeit nieder. Die Streikenden wollen damit nach zwei erfolglosen Verhandlungsrunden für die 2,4 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen "ein deutliches Signal an die Arbeitgeberseite senden", wie die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung mitteilt.

Die Berliner müssen sich durch den Warnstreik darauf einstellen, dass am Freitag Mülltonnen nicht geleert werden und Recyclinghöfe geschlossen bleiben. Wasser komme aber weiter aus dem Hahn, hieß es von den Wasserbetrieben. Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft mehr Geld für die Beschäftigten erkämpfen.



Die BSR kündigte an, dass Hausmüll- und Bioabfalltonnen nicht geleert werden, teilweise auch Wertstofftonnen. Auch Sperrmüll bleibt stehen, sämtliche 15 Recyclinghöfe bleiben geschlossen. Straßen werden nicht gekehrt, Papierkörbe nicht geleert. Das Service-Center werde nicht erreichbar sein. Nach Unternehmensangaben gibt es auch am Samstag Einschränkungen, weil der Streik fortgesetzt werde.