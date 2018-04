- Hertha BSC sucht nach eSport-Profis

Am Samstag (07.04.18) startet die große Scouting-Tour der eSport-Akademie von Hertha BSC in Zusammenarbeit mit der AOK Nordost. FIFA18-Talente aus Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern können sich für Plätze in der ersten eSport-Akademie der Bundesliga empfehlen. Die erste Veranstaltung findet im Kühlhaus Berlin statt. Alle Infos gibt`s hier.