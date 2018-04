- Noch immer ungeklärt: Vor sechs Jahren starb Burak

Burak Bektaş, der Mord an Luke Holland und eine Indizienkette

Am 5. April vor sechs Jahren wurde Burak Bektaş in Berlin-Neukölln erschossen. Von dem Täter fehlt bis heute jede Spur. Sitzt der vielleicht wegen eines anderen Mordes im Gefängnis? Buraks Mutter zumindest glaubt, dass es so sein könnte. Von Philip Meinhold