rbb Hand mit einem Messer | Bild: rbb

Do 05.04.2018 | 13:05 | Interviews

- Messerdelikte: Meist Geflüchtete gegen Geflüchtete

Die Zahl der Messerdelikte ist nach Recherchen des ARD-Magazins "Kontraste" in vielen Bundesländern angestiegen. Oft sind Geflüchtete involviert, so der Soziologe Dirk Baier - doch in aller Regel beschränkten sich die Auseinandersetzungen auf sich selbst. Einheimische würden nur selten angegriffen. Die Gründe für die höhere Gewaltbereitschaft in diesen Kreisen sieht er unter anderem in den Bedingungen, unter denen Geflüchtete hier leben.



Link zur Sendung ARD-Foto Do 05.04.2018 | 21:45 | Kontraste Kontraste + Diesel-Umweltprämie: Die neuen Täuschungsmanöver der Autoindustrie

+ Immer mehr Messerattacken: Gefühlte Wahrnehmung oder verdrängtes Problem?

+ Gefährliche Quacksalber: Wie der Staat beim Patientenschutz versagt

Es sind interessante, aber auch stark interpretationsbedürftige Daten, die die Kollegen des ARD-Magazins "Kontraste" recherchiert haben: Die Zahl der Messerdelikte ist seit 2014 in vielen Bundesländern gestiegen. Die Berliner Kriminalstatistik zeigt seit 2014 bei diesen Fällen ein Plus von 13 Prozent, Brandenburg hat keine Zahlen geliefert. Der Soziologe Dirk Baier beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Gewalt. Er leitet das Institut für Delinquenzen und Kriminalprävention an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Und er hat an einer beachteten Studie in Niedersachen mitgearbeitet. Aus der geht hervor, dass dort vor allem Geflüchtete für den starken Anstieg von Gewaltkriminalität in den vergangenen Jahren verantwortlich sind. "Es gibt Hinweise, dass Flüchtlinge vermehrt zu Messern greifen. Aber wenn sie das tun, dann meistens gegen andere Flüchtlinge. Das heißt, es ist eher selten der Fall, dass Flüchtlinge Messer gegen Einheimische einsetzen", so Dirk Baier.

"Sie wollen sich schützen"