Do 05.04.2018 | 09:05 | Interviews

- Kinderarmut steigt und fällt zugleich

Gibt es Fortschritte bei der Bekämpfung der Kinderarmut oder nicht? Die Zahlen, die die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitgeteilt hat, sind widersprüchlich: Einerseits ist die Zahl der Kinder, deren Familien Hartz IV bekommen, deutlich gestiegen – rechnet man aber Hilfsbedürftige mit ausländischem Pass heraus, hat sich die Lage verbessert. Welche Schlüsse aus diesen Zahlen zu ziehen sind, erklärt der Sozialwissenschaftler Klaus Hurrelmann von der Hertie School of Governance in Berlin.