- #metoo - hat sich was verändert?

In weiten Teilen der arabischen Welt, in der die Belästigungsrate global zu den höchsten zählt, spielte MeToo nur eine untergeordnete Rolle. Ein wichtiger Grund dafür dürfte auch sein, dass die Debatte in der Region online vor allem in elitären Kreisen und häufig auf Englisch geführt wird. Dies schließt den größten Teil der Bevölkerung von der Diskussion aus.

Trotzdem war das berühmte Hashtag auch in arabischen Ländern, vor allem in Ägypten, zeitweise viral. Es ist aber nicht das erste Mal, dass Frauen ihre Stimme erheben: Seit den arabischen Aufständen 2011 gab es in einigen Ländern entsprechende Kampagnen. So richtete sich im September in Tunesien eine Aktion mit dem Namen "Belästiger fahren nicht mit uns" gegen Annäherungsversuche in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Im Libanon zeigte die "Es ist nicht okay"-Kampagne, die das neu geschaffene Frauenministerium zusammen mit der Amerikanischen Universität Beirut durchführte, Wirkung. In dem Mittelmeerland wurde auch ein Gesetz vorgestellt, das Belästigung strafbar machen soll. Es ist allerdings noch nicht in Kraft getreten. In vielen arabischen Ländern ist der Kampf dagegen weit weniger ausgeprägt. Im Jemen zum Beispiel verhallte MeToo sehr schnell. Dort gibt es nach wie vor kein Gesetz, das Belästigungen verbietet.