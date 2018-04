- Herkunft des Nervengifts bleibt unklar

Führt die Spur des Giftgasanschlags auf den Ex-Doppelagenten Skripal tatsächlich nach Moskau? Licht ins Dunkel will am Mittwoch die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen in Den Haag bringen. Experten der OPCW haben bereits Spuren des verwendeten Nervengifts untersucht. Noch ist unklar, woher das Gift stammt. Aktuelle Informationen hat unser London-Korrespondent Thomas Spickhofen.

Auch die Bundesregierung wies russische Unschuldsbeteuerungen erneut zurück und sprach von Nebelkerzen. Über die Untersuchung der Nervengift-Spuren in Salisbury hinaus gebe es weitere Erkenntnisse, die auf Russland als Urheber des Anschlags hindeuteten, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Das britische Chemiewaffen-Labor hatte am Dienstag erklärt, die Herkunft des Gifts lasse sich nicht bestimmen. Die EU forderte Russland auf, mit der OPCW bei deren Untersuchung zu kooperieren. Die Regierung in Moskau müsse die legitimen Fragen Großbritanniens beantworten, erklärte die EU bei der Sondersitzung in Den Haag, die auf Betreiben Russlands einberufen worden war. Nach Einschätzung aus Diplomatenkreisen dürfte dabei jedoch nicht die Zwei-Drittel-Mehrheit zustande kommen, um eine neue, gemeinsame Untersuchung zu starten.

Die OPCW überwacht die Einhaltung der Chemiewaffen-Konvention von 1997. Großbritannien macht die Regierung in Moskau für den Anschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter verantwortlich, was diese zurückweist. Die OPCW hatte nach dem Anschlag in Salisbury Proben genommen, die in zwei unterschiedlichen Labors untersucht werden sollen. Die Ergebnisse sollen voraussichtlich in der kommenden Woche vorliegen.



Die Experten des britischen Bio- und Chemiewaffenlabors in Porton Down kamen zum Schluss, dass es sich bei dem verwendeten Nervengift um eine Substanz aus der in der Sowjetunion entwickelten Nowitschok-Gruppe handelt. Sie konnten nach eigenen Angaben aber nicht herausfinden, ob das Gift in Russland hergestellt wurde.



Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Dienstag erklärt, er hoffe, dass mit dem Treffen der OPCW ein Strich unter den Fall gezogen werden könne. Der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes, Sergej Narischkin, machte am Mittwoch erneut amerikanische und britische Nachrichtendienste für das Attentat verantwortlich.



Skripal ist nach dem Anschlag weiter in kritischer Verfassung, während sich der Zustand seiner Tochter Julia gebessert hat. Der Anschlag hat die Beziehungen zwischen Großbritannien und Russland auf den tiefsten Stand seit dem Ende des Kalten Krieges stürzen lassen. Großbritannien, Deutschland und andere westliche Staaten wiesen nach dem Attentat etwa 130 russische Diplomaten aus. Russland verwies seinerseits westliche Diplomaten des Landes, darunter am Mittwoch auch einen Ungarn.