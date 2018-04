- Tropical Islands sucht nach Investoren

ZB Bild: ZB

Eine riesige Kuppel erhebt sich über die Kiefernwälder Brandenburgs, darin eine muckelwarme Badelandschaft – das ist Tropical Islands südöstlich von Berlin. Und Tropical Islands braucht Geld. Denn das Badeparadies soll weiter vergrößert werden. Der Besitzer, ein malaysischer Milliardär, will das Geld offenbar nicht ausgeben. Vielleicht will er sich auch komplett von Tropical Islands trennen. "Es laufen Gespräche mit Investoren", berichtet rbb-Reporterin Anja Kabisch, sie ist vor Ort. Tropical Islands laufe sehr gut, "von einer Schieflage spricht man hier nicht, im Gegenteil. Man will deutlich wachsen."