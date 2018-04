Mi 04.04.2018 | 07:05 | Interviews

- Warum wir lügen - und warum das nicht immer schlecht ist

Heute schon gelogen? Nein? Wirklich nicht? Dieser Mittwoch würde sich eigentlich dazu anbieten. Es ist nämlich der "Erzähl-eine-Lüge-Tag" - und damit geradezu eine Chance, endlich mal eine Lüge oder Halbwahrheit zu verbreiten. Eine Aussage also, von der man selbst weiß, dass sie falsch ist - bei der man aber erwartet, dass der Empfänger sie trotzdem glaubt. Aber warum lügt man eigentlich? Ab wann ist das krankhaft? Und sind Lügen immer nur schlecht? Fragen an Nina Krüger, Dozentin für Psychologie an der Universität Hamburg.