- Zahl der Behandlungsfehler leicht rückläufig

Auch Ärzte sind Menschen und machen folglich Fehler. Eine gute Nachricht kommt jetzt von der Bundesärztekammer: Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Behandlungsfehler leicht gesunken: von 2245 im Jahr 2016 auf nun 2213. Fehler unterlaufen vor allem in chirurgischen Bereichen, "in der Orthopädie und Unfallchirurgie, an der Hüfte und an den Kniegelenken", betont Prof. Walter Schaffartzik, Ärztlicher Vorsitzender der Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen der norddeutschen Ärztekammer. Im Gespräch mit Sabine Dahl erklärt er auch, wie sich betroffene Patienten verhalten sollten.

Fragen und Antworten - Was tun bei Behandlungsfehlern? Egal ob Hüft-OP, Unterarm-Bruch, Krebs-Diagnose oder Zahnbehandlung: Immer wieder kommt es zu Behandlungsfehlern. Peter Mücke mit Fragen und Antworten zum Thema.

Bei 19,5 Millionen Klinikbehandlungen und einer Milliarde Arztkontakten bewege sich die Fehlerzahl "im Promillebereich", hieß es am Mittwoch von der Spitzenorganisation der Mediziner. Es gebe daher keinen Grund für "Panikmache und Pfuschvorwürfe".

Knie und Gelenke im Fokus