Mi 04.04.2018 | 07:25 | Interviews

- Syrien-Krieg: "Das ist eine Generationenauseinandersetzung"

Die Türkei, Russland und der Iran sind mit die wichtigsten Beteiligten am Syrien-Krieg - mit entgegenlaufenden Interessen. Am Mittwoch wollen die drei Staatschefs in Ankara einer gemeinsamen Lösung näher kommen. Volker Perthes, Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik, glaubt nicht an eine schnelle Lösung. Aber immerhin könne dafür gesorgt werden, das Bomben vorerst zu beenden.