- Simone Lange (SPD): "Haben Menschen im Stich gelassen"

Das von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) vorgelegte Modell sieht die Zahlung eines Grundeinkommens vor, die an Bedingungen geknüpft ist. Dem Regierungschef in der Hauptstadt schwebt vor, dass Langzeitarbeitslose Tätigkeiten übernehmen, die die Kommunen regulär kaum bezahlen könnten. Müller denkt dabei an Sperrmüllbeseitigung, das Säubern von Parks, Bepflanzen von Grünstreifen, Begleit- und Einkaufsdienste, Babysitting für Alleinerziehende, oder ehrenamtliche Tätigkeiten in der Flüchtlingshilfe. Diese Arbeiten seien für jene geeignet, "für die die immer komplizierter werdende Arbeitswelt keinen geeigneten Arbeitsplatz mehr bereithält". Bezahlt werden sollen die Tätigkeiten nach Mindestlohn.

Kritik: Mit dem Modell könnten sich die Kommunen billige Arbeitskräfte verschaffen, kritisiert etwa der SPD-Arbeitnehmerflügel. Der Linken-nahe Armutsforscher Christoph Butterwegge spricht von "Ein-Euro-Jobs de luxe". Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund wendet sich gegen die Bezahlung nach Mindestlohn und mahnt eine Bezahlung nach den unteren Tarifgruppen des öffentlichen Dienstes an. Die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA) warnt vor dem Aufbau "künstlicher Beschäftigung". Es müsse vielmehr darum gehen, Langzeitarbeitslose für den ersten Arbeitsmarkt fit zu machen.