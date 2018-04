- Bitcom sieht "noch mehr Wachstum" bei Streaming-Diensten

Mit großer Spannung schaut die IT-Welt am Dienstag auf das New Yorker Börsenparkett: Der Musik-Streamingdienst Spotify startet seinen Aktienhandel. Das schwedische Unternehmen zählt mehr als 70 Millionen zahlende Kunden und hat im vergangenen Jahr 4,1 Milliarden Euro Umsatz gemacht – gleichzeitig aber auch Verluste von mehr als 1,2 Milliarden Euro eingefahren. Mit Adrian Lohse vom Digitalverband Bitkom sprechen wir über die Nachhaltigkeit dieses Geschäftsmodells und über das Ende der Streaming-Fahnenstange - das noch nicht zu sehen ist.



Der Streaming-Musikdienst Spotify will zum Jahresende auf rund 200 Millionen Nutzer wachsen - rechnet aber weiterhin mit roten Zahlen. Die Zahl zahlender Abo-Kunden solle 92 bis 96 Millionen erreichen, kündigte Spotify in einer aktualisierten Prognose gut eine Woche vor dem Börsengang in New York an. Ende 2017 hatte der Dienst 71 Millionen zahlende Abo-Kunden und rund 159 Millionen Nutzer insgesamt.

Der Jahresumsatz soll auf bis zu 5,3 Milliarden Euro anwachsen, das wäre ein Plus von 30 Prozent. Der operative Verlust werde im laufenden Jahr voraussichtlich 230 bis 330 Millionen Euro betragen, inklusive der Kosten von 35 bis 40 Millionen Euro für den Börsengang. Spotify entschied sich für den ungewöhnlichen Weg einer Direktplatzierung, bei der einfach bestehende Aktien gehandelt werden können. Damit dürfte das Unternehmen im Vergleich zum üblichen Verfahren mit der Preisbildung durch beauftrage Banken Geld gespart haben. Spotify will am 3. April an der Börse in New York starten.



