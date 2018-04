imago/ZUMA Press Bild: imago/ZUMA Press

Di 03.04.2018 | 10:05 | Interviews

- Das unsägliche Leid im Jemen

Seit fast drei Jahren tobt im Jemen ein Krieg, der nur allzu oft in Vergessenheit gerät. Drei Viertel der Bevölkerung kämpfen gegen Hunger und Tod und sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. An diesem Dienstag sucht die UN-Geberkonferenz in Genf nach Auswegen, insgesamt wollen die Vereinten Nationen umgerechnet 2,4 Milliarden Euro einsammeln. Warum die bitter nötig sind, erklärt Marten Mylius, CARE-Nothilfekoordinator für den Nahen Osten.