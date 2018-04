- Generalstaatsanwalt beantragt Auslieferungshaft für Puigdemont

Keystone Bild: Keystone

Di 03.04.2018

Der Ex-Regierungschef von Katalonien, Carles Puigdemont, soll nach dem Willen der Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein an Spanien ausgeliefert werden. Dafür beantragte die Behörde beim Oberlandesgericht (OLG) in Schleswig einen Auslieferungshaftbefehl - nach "intensiver Prüfung". Puigdemont sitzt seit Tagen in Neumünster im Gefängnis. Wie geht es jetzt weiter? Informationen von Christian Nagel