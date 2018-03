imago/Alberto Pezzali Bild: imago/Alberto Pezzali

Sa 31.03.2018 | 08:24 | Interviews

- "Datenschützer müssen Nutzer aus ihrem Dilemma befreien"

Im Ringen um Schadensbegrenzung im Datenskandal dreht Facebook derzeit an vielen Stellschrauben. So will das weltgrößte Internet-Netzwerk seinen mehr als zwei Milliarden Nutzern mehr Kontrolle über ihre persönlichen Informationen geben. Jeanette Hofmann, Professorin für Internetpolitik, traut dem nicht, sondern ruft im Inforadio die Politik zum Handeln auf: "Daten- und Verbraucherschutz müssen viel stärker intervenieren, um die Nutzer zu befreien aus diesem Dilemma, dass sie entweder ihre Daten hergeben, oder nicht mehr an dieser Vernetzung teilnehmen können."