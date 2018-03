Bild: dpa

- MEZ feiert 125. Geburtstag

Kaum einer weiß, dass bis vor 125 Jahren jeder Ort seine eigene Uhrzeit hatte. So gab es einst am Bodensee mit seinen fünf Anrainerstaaten fünf verschiedene Zeiten. Ein Eisenbahnunglück 1853 in den USA, das durch ein Uhrzeiten-Chaos entstanden war, sorgte für ein Umdenken, das nach langem Für und Wider letztlich erst vier Jahrzehnte später auch in Europa zur “MEZ“, zur Mitteleuropäischen Zeitzone führte. Die MEZ wurde am 1. April 1893 in Berlin per Reichsgesetz eingeführt. Zum 125. Geburtstag ein Gespräch mit Isabelle Zink vom Deutschen Uhrenmuseum in Furtwangen.



"Früher hatte jeder Ort seine eigene Zeit", erklärt Isabelle Zink vom Deutschen Uhrenmuseum. Die Einrichtung in Furtwangen im Schwarzwald hat die Geschichte der MEZ zum 125-jährigen Bestehen in Deutschland wissenschaftlich aufgearbeitet. Die ursprüngliche Ortszeit richtete sich nach dem Sonnenstand auf der jeweiligen geografischen Länge. Ein Problem sei dies lange nicht gewesen. Doch mit dem Siegeszug der Eisenbahn Anfang des 19. Jahrhunderts änderte sich das.

Fünf verschiedene Zeiten an einem Bahnhof

Das vergleichsweise schnelle Verkehrsmittel Eisenbahn passte nicht zu der Vielzahl der örtlichen Zeiten. So wurden für Züge Einheitszeiten festgelegt, die entlang der Bahnlinien galten und sich meist an der jeweiligen Zeit in den Hauptstädten orientierten. An den Orten, durch die Züge fuhren, zeigten die Uhren meist jedoch eine andere Zeit. Das sorgte für Verwirrung - mit verheerenden Folgen: Am 12. August 1853 zeigte die Taschenuhr eines Lokführers die falsche Zeit an, der Mann steuerte die Dampflokomotive mit den Waggons auf ein Gleis. Deshalb stießen in Virginia Falls (USA) zwei Züge zusammen, 13 Menschen starben. Das Unglück löste eine Debatte aus. Die Antwort waren Einheitszeiten, die sich an den nationalen Grenzen orientierten. Doch besonders im kleinräumigen Europa war dieser erste Schritt zur Vereinheitlichung der Zeiten unbefriedigend. An Grenzbahnhöfen sorgten sie für Chaos. Am Bodensee etwa mit seinen damals fünf Anrainerstaaten galten so in einem einzigen Bahnhof fünf unterschiedliche Zeiten.

Die Zeitzonen der Welt

Konservative lehnten Einheitszeit ab