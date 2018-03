- Die SPD kämpft gegen ihr Hartz IV - Trauma an

Hartz IV? Solidarisches Grundeinkommen? Sozialer Arbeitsmarkt? In der SPD wird vor allem über Begrifflichkeiten gestritten. Der Politologe Martin Florack von der Uni Duisburg-Essen sieht darin in erster Linie den Versuch der Vergangenheitsbewältigung und rät den Sozialdemokraten, sich auf zukunftsgerichtete Debatten zu konzentrieren.



Für den Politologen Martin Florack von der Universität Duisburg-Essen ist die Hartz IV-Debatte innerhalb der SPD damit keineswegs beendet, sie geht viel eher erst los. Denn für die SPD sei sie so eine Art Traumabewältigung: "Sobald das Stichwort Hartz IV auftaucht, werden auch verschiedene andere Assoziationen bei der SPD geweckt, die nichts mit diesem arbeitsmarktpolitischen Instrument zu tun haben, sondern eigentlich die Krise der SPD verhandeln. Eigentlich versucht man seit Jahren, dieses Menetekel loszuwerden und endlich dieses Trauma zu bewältigen, was man sich mit den arbeitsmarktpolitischen Reformen der Agenda 2010 eingehandelt hat. Alle suchen nach dem heiligen Gral, wie man nun dieses Thema von der Backe bekommt."

In die Debatte um Hartz IV spiele auch der alte Richtungsstreit mit rein: Wofür steht die SPD? Ist sie noch die Partei der einfachen Leute? "Bei Hartz IV sind alle reflexhaft auf den Bäumen. Die einen wollen es unbedingt abschaffen, weil es der Untergang des Sozialstaats ist, die anderen geraten reflexhaft in die Abwehrhaltung und wollen verteidigen, dass man auch zu Rot-Grün-Zeiten was Richtiges gemacht hat. Das macht genau das Problem der SPD aus. Und so lange es nicht gelingt, mit neuen Begriffen und neuen Programmen diese Hartz IV – Debatte endlich mal zu beenden, so lange wird die SPD auch sozialpolitisch Probleme haben."

Deswegen hat Florack einen Rat für die Sozialdemokraten: "Die SPD muss ein bisschen aus der Vergangenheitsbewältigungsdiskussion rauskommen und Debatten führen, die nach vorne zeigen."