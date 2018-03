- Datenkraken: "Google weiß viel mehr über uns als Facebook"

Facebook, Google und Co. verdienen Geld damit, dass sie unsere Daten analysieren und verkaufen. Dass beispielsweise Google damit sehr transparent umgeht, so meint Cornelia Dlugos vom Digitalmagazin T3N, ist alleine der Tatsache geschuldet, dass der Konzern das Vertrauen der User behalten muss, damit diese sich nicht abwenden.



Nach dem Datenskandal gibt sich Facebook alle Mühe, das Vertrauen der Nutzer wieder zurückzugewinnen: Der Konzern will die Zusammenarbeit mit verschiedenen Datenhändlern aufkündigen und den Nutzern mehr Kontrolle über die eigenen Daten geben. Doch das Geschäftsmodell gilt weiter: Nutzer zahlen für den kostenlosen Dienst mit ihren Daten, die für personalisierte Werbung genutzt werden. Dieses Modell ist so gut wie allen Social Media-Plattformen eigen - aber es gibt Unterschiede.

Cornelia Dlugos ist Redakteurin für Onlinemarketing beim Digitalmagazin T3N. Sie sagt: Google weiß beispielsweise noch viel mehr über uns als Facebook: "Google speichert zum Beispiel, wonach wir suchen, was an sich meistens schon ganz viele Informationen sind und viele Daten ergibt. Wenn man darüber hinaus noch eine Android-Smartphone benutzt und da das GPS aktiviert hat, kann Google natürlich auch herausfinden, wo wir uns gerade aufhalten, wo wir wohnen, wo wir arbeiten, wo wir unsere Mittagspause verbringen und all so was."

Allerdings ist Google recht transparent, was die Speicherung der Kundendaten betrifft: Jeder Nutzer kann sich den gespeicherten Datensatz ansehen und löschen. "Für Google ist es wichtig, dass unser Vertrauen erhalten bleibt. Deswegen haben wir verschiedene Möglichkeiten, auf die Daten zuzugreifen. Das soll uns natürlich beruhigen und ist auch in gewisser Weise für uns beruhigend, weil wir dadurch ein viel stärkerer Kontrollgefühl haben. Wenn Google das nicht machen würde, wäre die Gefahr zu groß, dass sich viele User abwenden."