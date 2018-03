dpa/kyodo POOL Bild: dpa/kyodo POOL

Do 29.03.2018 | 09:25 | Interviews

- Koreanischer Gipfel: "Ein starkes Zeichen"

Nach Jahren des Stillstands nähern sich beide Länder an: Nord- und Südkorea haben ein Treffen von Machthaber Kim Jong Un und Präsident Moon Jae In am 27. April vereinbart. Dr. Lars-André Richter, Leiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul, sprach im Inforadio von "einem starken Zeichen" nach Jahren der Spannung und Eskalation - und er erläuterte, welchen Anteil US-Präsident Trump an dieser Entwicklung hat.

Nord- und Südkorea haben sich auf einen konkreten Termin für ein Gipfeltreffen geeinigt.



Wie Regierungsvertreter in Seoul mitteilten, wollen Präsident Moon und der nordkoreanische Machthaber Kim am 27. April zusammenkommen. Die Begegnung soll in der entmilitarisierten Zone zwischen beiden Ländern stattfinden. Ein zentrales Thema dürfte das nordkoreanische Atomprogramm sein.



Beide Staaten hatten sich seit Anfang des Jahres nach einer Phase starker Spannungen wieder angenähert. Nordkorea schickte eine hochrangige Delegation zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Vor wenigen Tagen besuchte Kim China und traf in Peking Präsident Xi.

Richter: Militärische Drohungen zeigen Wirkung