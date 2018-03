- Tatort Tiergarten - Mordprozess beginnt

In Berlin hat am Mittwoch der Prozess gegen einen Tschetschenen begonnen, der im Tiergarten eine Frau ermordet haben soll. Dem Mann wird vorgeworfen, sein Opfer erwürgt und ausgeraubt zu haben. Der Fall hat eine Debatte über die Abschiebepraxis ausgelöst - und er führte zur Räumung der Obdachlosenlager im Tiergarten.

Was geschah am 5. September 2017?

Die Frau war am 5. September 2017 nach einem Treffen mit Freundinnen in einem Lokal allein zu Fuß Richtung Bahnhof Zoo aufgebrochen. Der 18-Jährige soll das Opfer unvermittelt angegriffen und in ein Gebüsch gezerrt haben. Die Leiche wurde drei Tage später von zwei Passanten entdeckt. Der Tatverdächtige war eine Woche nach dem Verbrechen in Polen in der Nähe von Warschau festgenommen worden.