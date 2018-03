- CDU kritisiert Hartz IV - Pläne der SPD

Die Idee, Hartz IV durch ein sogenanntes "solidarisches Grundeinkommen" zu ersetzen, gewinnt innerhalb der SPD immer mehr Freunde. Doch von anderer Seite gibt es Kritik: So warnt der CDU-Sozialpolitiker Peter Weiß im Inforadio vor einem neuen "staatlich geförderten Dumping-Lohn-Sektor", durch den Langzeitarbeitslose auch nicht in den ersten Arbeitsmarkt zurück kämen.



Nun hat sich auch der Bundesarbeitsminister in die Hartz IV-Debatte eingeschaltet. Hubertus Heil (SPD) zeigt sich offen dafür, Hartz IV abzuschaffen und ein solidarisches Grundeinkommen einzuführen. Berlins Regierender Michael Müller hatte den Vorschlag gemacht: Langzeitarbeitslose sollen ein solidarisches Grundeinkommen von 1.200 Euro monatlich bekommen, dafür aber im kommunalen Bereich arbeiten. Alles freiwillig, wer das nicht wolle, könne weiter Hartz IV beziehen.



Müller hat für den Vorschlag schon allerlei Zustimmung von anderen SPD-Politikern bekommen. "Das ist eine notwendige Debatte, die wir führen werden", sagt nun also auch Heil.

Der CDU-Sozialexperte Weiß hingegen warnt im Inforadio vor einem neuen staatlich geförderten Dumping-Lohn-Sektor. Ziel müsse es vielmehr sein, Langzeitarbeitslose und junge Menschen mit gezielten Maßnahmen aus Hartz-IV herauszuholen: "Herr Müller denkt natürlich vor allen Dingen an den Haushalt seines eigenen Stadtstaates Berlin. Das ist ja okay, aber es ist nicht unsere Aufgabe, Kommunen zu sponsern. Was wir wollen ist: Menschen wieder in Arbeit vermitteln, die es besonders schwer haben; eine n Lohnkosten-Zuschuss zu bezahlen, der es möglich macht, dass sie überhaupt diesen Job bekommen; sie begleiten. Und das ist eben mehr, als jetzt unter dem Thema solidarisches Grundeinkommen vorgeschlagen wird."