Mi 28.03.2018 | 12:05 | Interviews

- Bundeswehr: Mit neuen Traditionen gegen rechte Auswüchse

Die Wehrmacht ist nicht mehr traditionswürdig. So die Quintessenz des Erlasses von Verteidigungsministerin von der Leyern. Gleichzeitig benennt sie eine Kaserne in Hannover um: Nicht mehr ein General aus dem 1. Weltkrieg, sondern ein 2011 in Afghanistan gestorbener Unteroffizier soll Namenspatron sein. Wir sprechen darüber mit Hauptstadtkorrespondentin Andrea Müller.