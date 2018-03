imago/Russian Look Bild: imago/Russian Look

Mi 28.03.2018 | 07:25 | Interviews

- "Eine absichtliche Aktion zur weiteren Isolierung Russlands"

Die Liste ausgewiesener russischer Diplomaten wird nach dem Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien immer länger. Der Westen will damit ein Zeichen der Solidarität mit London setzen. Piotr Anatoljewitsch Fedosov, Politikwissenschaftler der Russischen Akademie der Wissenschaften, sieht darin allerdings einen weiteren Schritt in Richtung Eskalation. Zuerst sollte ermittelt werden - danach beschuldigt, meint er.

Die EU und die USA werfen Moskau vor, hinter dem Giftanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Skripal zu stecken. Dabei sind Skripal und seine Tochter im englischen Salisbury lebensgefährlich verletzt worden. Russland bestreitet, in die Tat verwickelt zu sein. "Das spricht der Logik Hohn" Piotr Anatoljewitsch Fedosov, Politikwissenschaftler an der Russischen Akademie der Wissenschaften, wertet die Anschuldigungen gegen Russland als weiteren Schritt in Richtung Eskalation - es sei "eine absichtliche Aktion zur weiteren Isolierung Russlands in der Welt." Normalerweise sei es üblich, zuerst zu ermitteln und dann zu beschuldigen. Dies sei in dieem Fall nicht erfolgt. "Das spricht der Logik Hohn", so Fedosov. Einen Ausweg sieht er nur darin, dass auf beiden Seiten erkannt werde, dass es so nicht weiter gehen könne. Es müsse auf den "propagandistischen Krieg" verzichtet und auf Dialog gesetzt werden.