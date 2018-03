Braun kündigt neues Datenrecht an

Nach dem Datenskandal bei Facebook hat Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) ein neues Datenrecht angekündigt. Im Inforadio sagte Braun am Mittwoch, man habe sich bereits im Koalitionsvertrag darauf verständigt, ein neues, modernes Datenrecht zu schaffen. Schon in Kürze werde dazu eine Ethikkommission eingesetzt. Sie solle innerhalb eines Jahres die Grundlagen für ein neues Recht erarbeiten.

Der neue Kanzleramts-Chef Helge Braun will rasch Konsequenzen aus dem jüngsten Datenskandal beim Internetkonzern Facebook ziehen.



In Kürze werde eine Ethik-Kommission eingesetzt wird, kündigte der CDU-Politiker im Inforadio an - sie soll innerhalb eines Jahres neue Regeln für den Umgang mit Daten schaffen. Ziel sei auf der einen Seite mehr Transparenz für die Bürger. "Dem Bürger muss erstmal immer sehr transparent sein, welche Daten er zur Verfügung stellt. Und er muss das grundsätzlich immer sehr einfach und sehr wirksam unterbinden können.



Auf der anderen Seite müsse es für die Wirtschaft klare Regeln geben, welcher Umgang mit Daten erlaubt ist und welcher nicht. Das sei gerade für "junge Start-Up-Unternehmen, die tolle innovative Produkte anbieten", sehr wichtig.