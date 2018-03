- Lehrer kritisieren Einfluss der Politik

Das Jahr 1968 wird für gewöhnlich assoziiert mit der Studentenbewegung. Da ging es um Themen wie Vietnam-Krieg, Springer-Presse oder Hilfe für die Dritte Welt. Den Studierenden ging es aber auch um Veränderungen an den Universitäten. Sie wollten unter anderem mehr Mitbestimmung - die bekamen sie auch. Aber es veränderte sich noch mehr an den Hochschulen: Weil immer mehr Abiturienten an die Universitäten drängten, wurde Ende März 1968 der Numerus Clausus in seiner jetzigen Form eingeführt. Das war damals gar nicht im Sinne der Studenten. Gabor Paal erinnert an die Einführung des Numerus Clausus vor 50 Jahren.