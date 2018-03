- "Der letzte Beweis liegt nicht auf dem Tisch"

Das war eine bisher beispiellose Gemeinschaftsaktion: 24 Länder haben angekündigt, russische Diplomaten und Geheimdienstmitarbeiter auszuweisen - 16 davon sind Länder der EU. Im Moment wartet die Welt gespannt darauf, wie Putin reagieren wird. Die Beteiligung an dieser Aktion ist allerdings in der EU nicht unumstritten. Andreas Meyer-Feist ist unser Korrespondent in Brüssel und berichtet über die Differenzen - wer sich beteiligt, wer nicht, und welche Motive beide Seiten bewegen.