imago/Xinhua/Shan Yuqi Bild: imago/Xinhua/Shan Yuqi

Di 27.03.2018 | 09:05 | Interviews

- EU uneins über Ausweisung russischer Diplomaten

Das war eine bisher beispiellose Gemeinschaftsaktion: 24 Länder haben angekündigt, russische Diplomaten und Geheimdienstmitarbeiter auszuweisen - 16 davon sind Länder der EU. Im Moment wartet die Welt gespannt darauf, wie Putin reagieren wird. Die Beteiligung an dieser Aktion ist allerdings in der EU nicht unumstritten. Andreas Meyer-Feist ist unser Korrespondent in Brüssel und berichtet über die Differenzen - wer sich beteiligt, wer nicht, und welche Motive beide Seiten bewegen.

Hintergrund ist der mutmaßliche Giftanschlag auf den ehemaligen russischen Agenten Skripal. Bundesaußenminister Maas (SPD) hatte betont, alle Fakten und Indizien deuteten "unwiderlegbar" nach Russland. Das Auswärtige Amt erklärte zudem: "Der Schritt erfolgt auch vor dem Hintergrund der kürzlichen Cyberoperation gegen das geschützte IT-System der Bundesregierung, die sich nach bisherigen Erkenntnissen mit hoher Wahrscheinlichkeit russischen Quellen zurechnen lässt." Bei dem Anschlag im britischen Salisbury waren Anfang März der ehemalige russische Doppelspion Skripal und seine Tochter schwer vergiftet worden. Die Täter nutzten dabei nach derzeitigem Ermittlungsstand den in der früheren Sowjetunion entwickelten Kampfstoff Nowitschok.

Kritik von SPD und Linken

Trotzdem gibt es auch kritische Stimmen an der deutschen Entscheidung, russische Diplomaten auszuweisen. SPD-Fraktionsvize Rolf Mützenich kritisierte die Ausweisungen als "übereilt". Dieser Schritt werde "den politischen Kriterien, die an den Giftanschlag Skripal angelegt werden sollten, nicht gerecht", sagte er der "Welt". Linke-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht sprach dagegen von "schlichtem Unverstand". Das Verbrechen von Salisbury sei nicht aufgeklärt, Beweise für die russische Täterschaft lägen nicht vor. Der außenpolitische Sprecher der Grünen, Omid Nouripour, begrüßte hingegen die Ausweisung der russischen Diplomaten ebenfalls als Zeichen der Solidarität mit Großbritannien.

Hintergrund

Welche Länder haben sich beteiligt?

In der Affäre um den mutmaßlichen Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Skripal haben außer Großbritannien 16 weitere der insgesamt 28 EU-Staaten 56 russische Diplomaten ausgewiesen. 83 russische Diplomaten und Geheimdienstmitarbeiter müssen sieben weitere Länder verlassen. Ein Überblick (Quelle dpa): Jeweils vier Diplomaten wurden ausgewiesen aus... Deutschland, Frankreich und Polen

Je drei Diplomaten verlassen... Tschechien und Litauen

Je zwei Diplomaten müssen ausreisen aus... Spanien, Italien, den Niederlanden und Dänemark

Je ein Diplomat wird zurückgeschickt aus... Estland, Lettland, Schweden, Rumänien, Finnland, Kroatien und Ungarn

Ausweisungen aus Nicht-EU-Ländern: USA 60 Diplomaten (darunter 12 aus der UN-Mission), Kanada 4 Diplomaten, Ukraine 13 Diplomaten, Australien 2 Diplomaten, Albanien 2 Dplomaten, Mazedonien 1 Diplomat und Norwegen 1 Diplomat