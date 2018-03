imago/Future Image Bild: imago/Future Image

Di 27.03.2018 | 07:45 | Interviews

- 50 Jahre Numerus Clausus: Was gibt es für Alternativen?

Seit genau 50 Jahren gibt es in Deutschland den NC - den Numerus Clausus. Wie zeitgemäß ist die Studienplatzvergabe nach Abiturnoten heute noch? Und welche Alternativen wären sinnvoll und machbar? Prof. Dr. Renate Girmes von der Fakultät der Humanwissenschaften (Uni Magdeburg) hat an ihrem Institut andere Aufnahmekriterien als den reinen Notendurchschnitt durchgesetzt - etwa persönliche Gespräche mit den Studierenden darüber, was sie vom Studium erwarten und was das Studium ihnen bieten kann.



Vor 50 Jahren zogen die deutschen Universitäten die Notbremse: Weil die Hörsäle überquollen, erfanden sie den Numerus clausus. Am 27.März 1968 beschloss die Westdeutsche Rektorenkonferenz in Bonn, dass fortan nur die Bewerber mit den besten Abitur-Durchschnittsnoten einen Studienplatz bekommen sollten. Denn im Fach Medizin etwa lag die Zahl der Interessenten längst weit über der Anzahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze. Immer wieder mussten Bewerber abgewiesen werden - worauf die Studierwilligen mit Mehrfach-Bewerbungen bei verschiedenen Unis reagierten und so für noch größere Probleme sorgten. Im vergangenen Jahr hatte sich auch das Bundesverfassungsgericht mit der Rechtmäßigkeit des Numerus clausus beschäftigt. Da ging es um das Fach Medizin. Die Richter bestätigten zwar grundsätzlich die Rechtmäßigkeit der Zulassungsbeschränkung durch einen Numerus clausus. Sie forderten aber eine Begrenzung der Wartezeit, mehr Vergleichbarkeit der Abi-Noten bundesweit und mehr Transparenz und Änderungen bei den Uni-Auswahlverfahren.