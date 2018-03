- 20 Jahre Viagra: Mehr Lifestyle als Befriedigung

Vor genau 20 Jahren kam die kleine blaue Pille Viagra auf den Markt und versprach das Ende aller Potenzprobleme. Der Sexualforscher Prof. Dr. Jakob Pastötter zieht jedoch eine eher ernüchternde Bilanz: "Viele Männer mussten erkennen, dass eine lang anhaltende Erektion zwar eine schöne Sache ist, aber nicht automatisch auch zu einem erfüllteren und glücklicheren Sexualleben führt."



Vor einem Vierteljahrhundert haben Medikamentenforscher ein Mittel gegen Bluthochdruck gesucht. Als sie dann einen Wirkstoff an Minenarbeitern in England getestet haben, gab es Nebenwirkungen – die so niemand erwartet hatte. Die Minenarbeiter haben berichtet, dass das Mittel ihnen häufigere und längere Erektionen verschaffe. Viagra – das Potenzmittel war geboren.

Vor genau 20 Jahren kam die kleine blaue Pille in den USA zum ersten Mal auf den Markt und setzte zu einem einzigartigen Siegeszug an. Das Unternehmen Pfizer spricht von 64 Millionen Männern, die bisher über insgesamt drei Milliarden Pillen schluckten.

Prof. Dr. Jakob Pastötter ist Sexualforscher und Präsident der Deutschen Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Sexualforschung. Im Interview erzählt er, warum Viagra die Hoffnungen vieler Männer nicht erfüllen konnte und warum die Pille sogar für viele Paare zum Problem wurde.