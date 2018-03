- "Auch die USA müssen sich an geschlossene Verträge halten"

Die EU bleibt verschont, was die angedrohten Zölle der USA auf Stahl und Aluminium betrifft – zumindest vorerst. Die Ausnahme gilt bis zum 1. Mai, unter den Staats- und Regierungschefs der EU gibt es aber Befürchtungen, dass die USA die Ausnahmeregelung an Bedingungen knüpfen könnte. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will auf jeden Fall weiter mit den USA verhandeln, denn eine Einigung sei für beide Seiten sehr wichtig.