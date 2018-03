- Der Fall Puigdemont: Juristisch alles sauber?

Am Montagnachmittag wird der festgenommene ehemalige katalanische Präsident Puigdemont in Neumünster einem Richter vorgeführt. Anschließend muss die Generalstaatsanwaltschaft prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Auslieferung an Spanien vorliegen. Die Berliner Richterin und Strafrechtsexpertin Müller-Jacobsen verwies im Inforadio auf die Unabhängigkeit der Justiz. Im deutschen Recht gebe es keine Anklage wegen Rebellion, aber eine wegen Hochverrats an einem Land.

"Und aus diesem Grund haben wir in den vergangenen Monaten die klare Haltung der spanischen Regierung zur Gewährleistung dieser Rechts- und Verfassungsordnung auch unterstützt", fügte Seibert hinzu. Die Bundesregierung sehe die Beziehungen zu Spanien nach der Festnahme von Puigdemont nicht als belastet an.

Die Bundesregierung stellt sich im Fall des in Deutschland festgenommenen Ex-Regionalpräsidenten von Katalonien, Carles Puigdemont, hinter das Vorgehen der spanischen Regierung. "Spanien ist ein demokratischer Rechtsstaat", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Es sei die Überzeugung der Bundesregierung, dass der Katalonien-Konflikt innerhalb der spanischen Rechts- und Verfassungsordnung gelöst werden müsse.

Puigdemont war am Sonntag aufgrund eines Europäischen Haftbefehls bei der Einreise aus Dänemark in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Der Politiker wird in Spanien wegen "Rebellion", "Aufwiegelung" und des Vorwurfs der Veruntreuung öffentlicher Gelder gesucht. Am Freitag hatte ein Gericht in Madrid den im Dezember ausgesetzten europäischen Haftbefehl gegen ihn reaktiviert. In den vergangenen Monaten hatte sich Puigdemont in Belgien aufgehalten, wohin er vor der spanischen Justiz geflohen war.

Die Justiz in Schleswig-Holstein muss nun über eine Auslieferung an Spanien entscheiden. Grundsätzlich ist es Puigdemont auch als Bürger eines EU-Landes möglich, in Deutschland Asyl "unter Berufung auf die entsprechenden Schutzgründe" zu beantragen, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte. "Das besagt selbstverständlich nichts über einen potenziellen Ausgang." (Quelle: afp)