Mo 26.03.2018 | 06:45 | Interviews

- Katalonien-Konflikt: Ausschreitungen in Barcelona

Seit Sonntag sitzt der ehemalige katalanische Regierungschef Carles Puigdemont in Schleswig-Holstein im Gefängnis. Schon am Montag könnte sich entscheiden, ob die deutschen Behörden ihn ausliefern. In Barcelona haben bis in den späten Abend hinein Tausende Menschen gegen seine Festnahme demonstriert. Spanien-Korrespondent Oliver Neuroth berichtet von teils heftigen Ausschreitungen.

Nach seiner Festnahme wird der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont in Schleswig Holstein heute einem Amtsrichter vorgeführt. Dieser soll jedoch zunächst nur die Identität des Politikers feststellen. In der Frage, ob Puigdemont in Auslieferungshaft kommt und spanischen Behörden übergeben werden soll, muss das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht entscheiden. Dieses prüft anhand von Spanien vorzulegender Unterlagen. Die spanische Generalstaatsanwaltschaft erklärte, sie stehe in Kontakt mit ihren deutschen Amtskollegen, um eine Auslieferung Puigdemonts zu erwirken. In Spanien droht dem Katalanen wegen Vorwürfen der Rebellion und anderer Vergehen jahrzehntelange Haft.

Fünf Monate nach Flucht festgenommen

Fünf Monate nach seiner Flucht aus Spanien war Puigdemont gestern von der deutschen Polizei festgenommen worden. Der Unabhängigkeitsbefürworter wurde am Sonntagmorgen auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls nahe der A7 auf dem Weg von Dänemark nach Deutschland in Gewahrsam genommen. Was genau in dem neuen europäischen Haftbefehl steht, war am Sonntag noch nicht bekannt. Der größte spanische Radiosender Cadena Ser berichtete, maßgeblich für Deutschland als Festnahmeort sei unter anderem Paragraf 82 des Strafgesetzbuches zum "Hochverrat gegen ein Land", der dem Vorwurf der Rebellion in Spanien ähnlich sei. Rebellion ist in Deutschland kein Straftatbestand.

In Finnland Parlamentsabgeordnete getroffen

Ein europäischer Haftbefehl ist eine Eilsache. Wird ein Gesuchter festgenommen, soll eine Entscheidung über die Vollstreckung innerhalb von zehn bis 60 Tagen erfolgen - je nachdem, ob der Betroffene seiner Auslieferung zustimmt oder nicht. Der europäische Haftbefehl - abgekürzt EuHb - gilt in allen EU-Ländern, auch in Belgien, wo Puigdemont zuletzt im Exil lebte. Puigdemont war nach Finnland gereist, um finnische Parlamentsabgeordnete zu treffen und eine Rede an der Universität Helsinki zu halten. Der 55-Jährige habe sich auf dem Rückweg nach Belgien befunden, sagte Puigdemonts Sprecher Joan Maria Pique. Finnland hatte sich auf spanischen Antrag bereiterklärt, Puigdemont zu verhaften, doch offenbar hatte er das Land zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen.

Reaktionen auf die Festnahme

Nach Ansicht des CDU-Europaabgeordneten Elmar Brok sollte sich Puigdemont in Spanien vor Gericht verantworten. "Puigdemont hat eindeutig gegen spanisches Recht und gegen die Verfassung verstoßen", sagte Brok der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Ihm ist zu raten, die Sache friedlich zu beenden." In Spanien fielen die Reaktionen auf die Festnahme unterschiedlich aus. Albert Rivera, der Vorsitzende der prospanischen Partei Ciudadanos, äußerte sich positiv. Die Justiz habe ihre Arbeit getan gegen jemanden, der versucht habe, eine europäische Demokratie zu zerstören und dabei Gesetze zu ignorieren, schrieb er auf Twitter. Puigdemonts Anhänger brachten dagegen ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass Deutschland dem spanischen Auslieferungsantrag nicht nachkomme. Auf den Straßen von Barcelona wurde für und gegen Puigdemont demonstriert. Zehntausende Menschen kamen in der Millionenstadt und anderswo zusammen, um ihrem Unmut über die Festnahme am Sonntag Luft zu machen. Einige davon gerieten mit der Polizei aneinander.